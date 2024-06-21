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Пердакова Агрипина Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердакова Агрипина Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7727
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пердаков Иван Петрович
Отец - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пердакова Наталья Ивановна
Воспр. - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пердакова Агрипина Михайловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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