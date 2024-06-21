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Комлев Василий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Василий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7726
Роль персоны
Отец
Дата события
13.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Комлева Зоя Васильевна
Отец - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Комлева Пелагея Ивановна
Воспр. - Комлев Стефан Сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Салова Татьяна Олимпиевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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