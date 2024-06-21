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Козина Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козина Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7725
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Козина Мария Николаевна
Отец - Козин Николай Стефанович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Козина Анна Яковлевна
Воспр. - Козин Дмитрий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Евгения Яковлевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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