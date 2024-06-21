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Кручинин Федор Харитонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кручинин Федор Харитонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7724
Роль персоны
Отец
Дата события
10.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха
Дата крещения
10.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кручинина Валентина Федоровна
Отец - Кручинин Федор Харитонович, запасной рядовой (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха)
Мать - Кручинина Лидия Захариевна
Воспр. - Гордеев Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Аполлинария Захариевна, вдова мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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