Девкина Иулиания Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевкина Иулиания Емельяновна

Девкина Иулиания Емельяновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкина Иулиания Емельяновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7723
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Девкин Петр Дмитриевич
Отец - Девкин Дмитрий Емельянович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Девкина Анфиса Никандровна
Воспр. - Девкина Иулиания Емельяновна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Матвеев Константин Петрович, крестьянин (Уфимская губерния, Златоустовский уезд Дуван-Мечетлинская вол. д. Мулькотова)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close