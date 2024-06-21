Горшков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Василий Васильевич

Горшков Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Василий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7722
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
07.02.1904
Дата смерти
17.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Евдокия Ильинична
Отец - (Горшков Илья Дмитриевич ?), запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Горшкова Варвара Зиновьевна, вдова запасного рядового (Симский завод)
Воспр. - Горшков Василий Васильевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Воспр. - Горшкова Анна Ильинична, дочь запасной рядового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close