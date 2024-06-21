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Немчинова Мария Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Немчинова Мария Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7719
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.02.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.02.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Немчинова Мария Стефановна
Отец - Немчинов Стефан Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Немчинова Анастасия Дмитриевна
Воспр. - Зайцева Феодосия Кузьминична, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Лебедев Федор Львович, запасной рядовой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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