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Субботина Агрипина Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Субботина Агрипина Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7714
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшков Иван Иванович
Отец - Горшков Иван Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова татьяна Семеновна
Воспр. - Субботина Агрипина Евфимиевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Тюрин Василий Матвеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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