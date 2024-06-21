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Рокутов Иван Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рокутов Иван Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7712
Роль персоны
Отец
Дата события
28.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
28.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рокутова Антонина Ивановна
Отец - Рокутов Иван Петрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Рокутова Надежда Кузьминична
Воспр. - Рокутов Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рокутова Анастасия Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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