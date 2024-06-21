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Пьянова ????ия Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пьянова ????ия Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7711
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Козина Мария Сергеевна
Отец - Козин Сергей Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Козина Феодосия Матвеевна
Воспр. - Пьянов Сергей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Пьянова ????ия Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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