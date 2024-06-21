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Харчевников Александр Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Александр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7710
Роль персоны
Отец
Дата события
27.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Харчевников Василий Александрович
Отец - Харчевников Александр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Матрона Евдокимовна
Воспр. - Скарлыгина Прасковья Михайловна, вдова мастерового (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Владимир Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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