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Лаптев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7709
Роль персоны
Отец
Дата события
25.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лаптева Клавдия Васильевна
Отец - Лаптев Василий Иванович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Лаптева Стефанида Николаевна
Воспр. - Напалкова Прасковья Кондратиевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Паров Илья Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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