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Саблин Григорий Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Саблин Григорий Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7707
Роль персоны
Отец
Дата события
23.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Саблина Ксения Григорьевна
Отец - Саблин Григорий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Саблина Стефанида Васильевна
Воспр. - Базунов Петр Федотович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Томилина Анастасия Павловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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