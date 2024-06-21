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Буслаева Анна Захариевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаева Анна Захариевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7706
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь отставной рядового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаев Николай Дмитриевич
Отец - Буслаев Дмитрий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Екатерина Ивановна
Воспр. - Буслаев Никанор Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Анна Захариевна, дочь отставной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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