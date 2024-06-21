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Буслаев Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Николай Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7706
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
20.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Буслаев Николай Дмитриевич
Отец - Буслаев Дмитрий Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Буслаева Екатерина Ивановна
Воспр. - Буслаев Никанор Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Анна Захариевна, дочь отставной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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