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Норкин Яков Аполлонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Яков Аполлонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7704
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Норкин Александр Александрович
Отец - Норкин Александр Аполлонович, рядовой (Симский завод)
Мать - Норкина Елизавета Петровна
Воспр. - Норкин Яков Аполлонович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Овчинникова София Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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