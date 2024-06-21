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Норкин Александр Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Александр Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7704
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Норкин Александр Александрович
Отец - Норкин Александр Аполлонович, рядовой (Симский завод)
Мать - Норкина Елизавета Петровна
Воспр. - Норкин Яков Аполлонович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Овчинникова София Матвеевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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