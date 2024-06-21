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Дрожжеников Иван Михайлович (Дроженников)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Дрожжеников Иван Михайлович (Дроженников)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7702
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Дрожжеников Иван Михайлович (Дроженников)
Отец - Дрожжеников Михаил Филиппович (Дроженников), мастеровой (Симский завод)
Мать - Дрожженикова Наталья Лаврентиевна (Дроженникова)
Воспр. - Базунов Гаврил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Дрожженикова Клавдия Несторовна (Дроденникова), дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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