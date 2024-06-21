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Нечаев Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаев Василий Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7701
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной ефрейтор
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Власова Анна Александровна
Отец - Власов Александр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Власова София Сергеевна
Воспр. - Нечаев Василий Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Орлова Елена Федотовна, жена крестьянина (Муратовка с.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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