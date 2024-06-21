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Власова София Сергеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Власова София Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7701
Роль персоны
Мать
Дата события
16.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Власова Анна Александровна
Отец - Власов Александр Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Власова София Сергеевна
Воспр. - Нечаев Василий Иванович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Орлова Елена Федотовна, жена крестьянина (Муратовка с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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