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Лаптева Олимпиада Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Олимпиада Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7700
Роль персоны
Мать
Дата события
16.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лаптев Максим Сергеевич
Отец - Лаптев Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Лаптева Олимпиада Андреевна
Воспр. - Курдаков Сергей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Лаптева Мария Федоровна, жена запасной рядового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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