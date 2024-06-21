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Зайцева Нина Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Нина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7698
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.01.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Зайцева Нина Васильевна
Отец - Зайцев Василий Аристархович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Зайцева Наталья Георгиевна
Воспр. - Зайцев Федор Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Комлева Марина Александровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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