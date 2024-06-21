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Кузнецова Мария Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Мария Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7695
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Воспр. - Кузнецова Мария Павловна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Осокин Флор Никитич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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