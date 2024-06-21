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Курносов Григорий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курносов Григорий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7694
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
??.01.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Воспр. - Кузнецова Дарья Стефановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Курносов Григорий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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