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Купцова Мария Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Купцова Мария Семеновна
Тип записи
о смерти
Номер записи
7682
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.12.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
19.12.1903
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
корь
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Купцова Мария Семеновна
Отец умерш. - Купцов Семен Гаврилович, крестьянин (Ерал с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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