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Прохоров Андрей Евфимиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прохоров Андрей Евфимиевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
7670
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
29.11.1903
Возраст (лет)
16
Причина смерти
скарлатина
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Прохоров Андрей Евфимиевич
Отец умерш. - Прохоров Евфимий Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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