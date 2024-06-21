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Глазков Петр Федорович (Гласков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Глазков Петр Федорович (Гласков)
Тип записи
о смерти
Номер записи
7658
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
07.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
07.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Глазков Василий Петрович (Гласков)
Отец умерш. - Глазков Петр Федорович (Гласков), мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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