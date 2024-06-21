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Брылкина Ольга Семеновна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Ольга Семеновна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6847
Роль персоны
Умерш.
Дата события
08.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
08.10.1903
Возраст (лет)
40
Причина смерти
воспаление пр.легкого
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Брылкина Ольга Семеновна (1 жена)
Муж умерш. - Брылкин Кузьма Никанорович, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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