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Миякин Иван Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Миякин Иван Сергеевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6844
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Елек с.
Дата смерти
18.09.1903
Возраст (лет)
33
Причина смерти
воспаление печени
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Миякин Иван Сергеевич, крестьянин (Елек с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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