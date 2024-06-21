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Софронова Евдокия Матвеевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Софронова Евдокия Матвеевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6826
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.07.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
29.07.1903
Возраст (лет)
35
Причина смерти
запор
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Софронова Евдокия Матвеевна (1 жена)
Муж умерш. - Софронов Константин Ильич, крестьянин (Вятская губерния, Уржумский уезд Кичминская вол. д. Берунова)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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