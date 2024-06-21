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Харчевников Максим Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Максим Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6801
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.06.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
08.06.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Харчевников Гаврил Максимович
Отец умерш. - Харчевников Максим Васильевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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