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Снигерев Алексей Емельянович (2-й)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Снигерев Алексей Емельянович (2-й)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6788
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.04.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
обыватель
Н.П. приписки кратко
Златоустовский уезд Саткинский завод
Дата смерти
27.04.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Снигерев Яков Алексеевич
Отец умерш. - Снигерев Алексей Емельянович (2-й), обыватель (Златоустовский уезд Саткинский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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