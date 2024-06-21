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Шевалдина Ксения Ефремовна (1 жена) (Шавалдина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдина Ксения Ефремовна (1 жена) (Шавалдина)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6780
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
20.03.1903
Возраст (лет)
24
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Шевалдина Ксения Ефремовна (1 жена) (Шавалдина)
Муж умерш. - Шевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин), мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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