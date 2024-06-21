Шевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин)

Шевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин)
Тип записи
о смерти
Номер записи
6780
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
20.03.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
20.03.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Шевалдина Ксения Ефремовна (1 жена) (Шавалдина)
Муж умерш. - Шевалдин Василий Федорович (2-й) (Шавалдин), мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close