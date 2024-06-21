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Лаврентиев Михаил Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаврентиев Михаил Павлович
Тип записи
о смерти
Номер записи
6753
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
26.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Самарская губерния, Бугульминский уезд с. Васильевка
Дата смерти
26.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Лаврентиева Анастасия Афанасьевна (1 жена)
Муж умерш. - Лаврентиев Михаил Павлович, крестьянин (Самарская губерния, Бугульминский уезд с. Васильевка)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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