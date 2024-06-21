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Шкильдин Владимир Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шкильдин Владимир Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6747
Роль персоны
Отец умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Отец умерш. - Шкильдин Владимир Васильевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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