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Симбирцев Николай Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцев Николай Георгиевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
6745
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
09.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Умерш. - Симбирцева Феодосия Георгиевна
Отец умерш. - Симбирцев Николай Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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