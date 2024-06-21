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Григориева/Воейкова Надежда Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Григориева/Воейкова Надежда Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7645
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мещанина, фельдшер-акушерка
Н.П. приписки кратко
Самара г.
Дата брака
12.11.1903
Возраст (лет)
41
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Григориев Александр Дмитриевич, младший медицинский фельдшер (????)
Невеста - Григориева/Воейкова Надежда Ивановна, дочь мещанина, фельдшер-акушерка (Самара г.)
Свидетель - Половина поручителей отсутствует
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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