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Григориев Александр Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Григориев Александр Дмитриевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7645
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
младший медицинский фельдшер
Н.П. приписки кратко
????
Дата брака
12.11.1903
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Григориев Александр Дмитриевич, младший медицинский фельдшер (????)
Невеста - Григориева/Воейкова Надежда Ивановна, дочь мещанина, фельдшер-акушерка (Самара г.)
Свидетель - Половина поручителей отсутствует
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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