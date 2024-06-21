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Буслаев Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Буслаев Петр Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7644
Роль персоны
Жених
Дата события
10.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
10.11.1903
Возраст (лет)
23
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Буслаев Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Буслаева/Комлева Анна Евфимиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Свидетель - Половина поручителей отсутствует
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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