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Гуденин Николай Ильич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гуденин Николай Ильич
Тип записи
о браке
Номер записи
7643
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата брака
09.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Юдин Петр Федорович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Невеста - Юдина/Горшкова Мария Яковлевна, дочь мастерового
Отец невесты - Горшков Яков Герасимович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Гуденин Николай Ильич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Свидетель жениха - Хрипунов Василий Филиппович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Иванов Владимир Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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