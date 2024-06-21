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Скарлыгина/Мартынова Татьяна Филипповна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгина/Мартынова Татьяна Филипповна
Тип записи
о браке
Номер записи
7642
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
05.11.1903
Возраст (лет)
17
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Скарлыгин Павел Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Скарлыгина/Мартынова Татьяна Филипповна, дочь мастерового
Отец невесты - Мартынов Филипп Яковлевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Карякин Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Хорьков Семен Кассианович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Иван Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Скарлыгин Петр Николаевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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