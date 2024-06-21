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Пердакова/Шипелева Агафия Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пердакова/Шипелева Агафия Матвеевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7641
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
03.11.1903
Возраст (лет)
27
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Пердаков Яков Павлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пердакова/Шипелева Агафия Матвеевна, крестьянская девица (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пердаков Матвей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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