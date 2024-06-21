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Нестеров Александр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нестеров Александр Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7640
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Златоуст г.
Дата брака
02.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Соколов Федор Иванович, надсмотрщик Симского постарший телегр.отделения (????)
Невеста - Соколова/Маркова Евдокия Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Свидетель жениха - Курчатов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Нестеров Александр Иванович, мещанин (Златоуст г.)
Свидетель невесты - Курчатов Евгений Иванович, (????)
Свидетель невесты - Салов Василий Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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