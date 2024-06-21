Уренцев Евфимий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУренцев Евфимий Алексеевич

Уренцев Евфимий Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Евфимий Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7639
Роль персоны
Жених
Дата события
02.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Твердышева Казарма д.
Дата брака
02.11.1903
Возраст (лет)
24
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Уренцев Евфимий Алексеевич, запасной рядовой (Твердышева Казарма д.)
Невеста - Уренцева/Брылкина Марфа Григорьевна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Брылкин Григорий Артемиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Решетов Андрей Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Уренцев Иван Сергеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Решетов Дмитрий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Уренцев Григорий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close