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Нечаев Михаил Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаев Михаил Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7638
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
01.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Нечаев Василий Иванович (2 брак), запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Нечаева/Решетова Ксения Ипполитовна, дочь мастерового
Отец невесты - Решетов Ипполит Федорович, мастеровой (Миньярский завод)
Свидетель жениха - Ковшов Александр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Нечаев Михаил Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, запасной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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