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Помыкалов Илья Фаддеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалов Илья Фаддеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7637
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
29.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Субботин Мефодий Николаевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Субботина/Шерстнева Евдокия Федоровна
Отец жениха - Субботин Николай Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Шерстнев Федор Евстафиевич, крестьянин (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Атигский завод)
Свидетель жениха - Помыкалов Илья Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шевалдин Федор Федорович, запасной писарь (Симский завод)
Свидетель невесты - Назаров Никонор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Харчевников Андрей Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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