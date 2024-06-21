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Пашкова/Субботина Дарья Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова/Субботина Дарья Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7636
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
28.09.1903
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Пашков Георгий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Пашкова/Субботина Дарья Ивановна, дочь мастерового
Отец невесты - Субботин Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Васюков Павел Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пашков Дмитрий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пашков Иван Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Тюрин Федор Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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