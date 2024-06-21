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Горшкова/Родионова Синглитикия Флоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова/Родионова Синглитикия Флоровна
Тип записи
о браке
Номер записи
7635
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь запасной рядового
Дата брака
28.09.1903
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Горшков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Родионова Синглитикия Флоровна, дочь запасной рядового
Отец невесты - Родионов Флор Семенович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Салов Илья Петрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Петр Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Пердаков Петр Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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