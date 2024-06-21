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Салов Никанор Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салов Никанор Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7634
Роль персоны
Отец невесты
Дата события
08.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
08.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Павлов Терентий Павлович, крестьянин (Уфимская губерния, Мензелинский уезд Ахметиевская вол. д. Дюртмунчи)
Невеста - Павлова/Салова Ольга Никаноровна, дочь мастерового
Отец невесты - Салов Никанор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Мартынов Алексей Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пупков Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Курчатов Назар Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Мартынов Владимир Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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